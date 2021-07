Material apreendido no domingo - (Imagem: Divulgação/10º Batalhão)

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 13:15

Ontem (04), policiais militares do 10º Batalhão fizeram uma nova apreensão de drogas em Barra do Piraí, no Vale do Café. Os agentes se dirigiram ao Morro do Gama já sabendo que três pessoas haviam enterrado uma bolsa no local. Na ação, foram encontrados 335 pinos com cocaína e 138 invólucros de maconha.

O material apreendido foi encaminhado para a 88ª Delegacia de Polícia de Barra, que dará andamento à ocorrência.