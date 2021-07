Ministro da Educação e vice-prefeita de Vassouras - (Imagem: Divulgação)

Ministro da Educação e vice-prefeita de Vassouras

Conforme informou O Dia, ontem (05) foi realizado o Fórum Nacional de Educação em Miguel Pereira, no Vale do Café. A vice-prefeita de Vassouras, Rosi Farias, e a secretária de Educação, Magda Sayão, representaram o município no evento, que contou com as presenças do ministro da Educação, Milton Ribeiro, e do secretário estadual de Educação, Alexandre Valle.

Um dos principais objetivos do Fórum foi o atendimento técnico do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), que é o responsável pela execução de políticas educacionais do Ministério da Educação (MEC). “A equipe do Ministério e do FNDE veio para atender as demandas dos municípios. Então, ao invés de a gente ter que ir até Brasília e passar por toda a parte burocrática, o Ministério trouxe os serviços para mais perto. É preciso aproveitar cada oportunidade para ampliar os serviços e melhorar o que já temos em funcionamento”, comentou a vice-prefeita. A secretária de educação também comentou o evento. “Estiveram representados 62 municípios, onde tivemos a oportunidade de nos inteirar sobre os projetos, e sobre como desenvolver esses projetos através dos recursos disponíveis. E tudo isso em um ambiente de integração e acolhedor”, disse Magda. “A educação não se transforma de forma instantânea, é preciso trabalhar a médio e longo prazo para ter uma educação de qualidade, investindo por exemplo, em educação básica e alfabetização”, disse o ministro Milton Ribeiro.