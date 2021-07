Vassouras fica no Vale do Café - (Imagem: Divulgação)

Publicado 06/07/2021 18:58

Nesta terça (06), a prefeitura de Vassouras recebeu carregamento com mais 1.790 doses de vacinas contra a covid-19 (450 da Pfizer, 500 da Janssen e 800 da Oxford/AstraZeneca). A partir de amanhã (07), a vacinação no município será ampliada para pessoas sem comorbidades de 33 a 35 anos. As doses recebidas também serão utilizadas para dar continuidade à vacinação dos trabalhadores da indústria e do comércio, que devem aguardar contato da Secretaria de Saúde para agendamento da vacinação.



Para a vacinação, todos precisam apresentar CPF, RG e comprovante de residência. Os trabalhadores da indústria também devem apresentar declaração de serviço e os trabalhadores do comércio, declaração da empresa.

Confira os pontos de vacinação para pessoas sem comorbidades:

Igreja do Mello Afonso (Rua Plínio Magalhães, nº389)

Igreja do Grecco (Praça Major Monteiro Soares, nº 57686)

Igreja do Santa Amália (Rua Sebastião Manoel Furtado, nº 692)

Igreja Santa Rita (Praça Avelino Gomes, nº 23, Madruga)

Igreja São Paulo Apóstolo (Rua Antenor Caravana, nº 1115, Barreiro)

Unidade de Vigilância em Saúde (Rua Visconde de Cananéia, nº 61, Centro)

Casario Shopping (Rua Barão de Vassouras, nº19, Centro)

Universidade de Vassouras (Av. Expedicionário Oswaldo de Almeida Ramos, nº 280, Centro)

Centro de Convenções General Sombra (Av. Otávio Gomes, nº 500, Centro)

Fórum (Av. Marechal Paulo Torres, nº 731)

*Cada distrito também terá seu ponto de vacinação