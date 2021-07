108ª DP de Três Rios - (Imagem: Divulgação)

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 19:38

Após monitoramento do setor de inteligência, policiais civis da 108ª Delegacia de Polícia de Três Rios prenderam um homem acusado de homicídio pela Justiça do estado do Paraná. De acordo com a assessoria de comunicação da PCERJ, o homem foi capturado ontem (05) no centro de Três Rios, cidade próxima de Vassouras.

Após cumprimento do mandado de prisão expedido pela Justiça do Paraná, o acusado foi encaminhado para o sistema prisional.