Vassouras possui cerca de 35 mil habitantes, segundo o IBGE - Divulgação

Vassouras possui cerca de 35 mil habitantes, segundo o IBGEDivulgação

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 19:26

Amanhã (07), segundo a prefeitura de Vassouras, será realizada a aplicação da segunda dose da vacina Oxford/AstraZeneca nos idosos de 63 anos que receberam a primeira dose do imunizante no dia 14 de abril. Ainda de acordo com a prefeitura, o protocolo adotado pela Secretária de Saúde na primeira fase da imunização será mantido, com a aplicação da vacina de forma domiciliar para evitar o deslocamento e não gerar aglomeração.