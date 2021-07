Quem for receber a vacina contra a Covid-19 pode doar, voluntariamente, uma lata de leite em pó - Divulgação

Publicado 12/07/2021 21:45

A Secretaria de Saúde de Teresópolis entregou, nesta segunda-feira (12/07), todas as latas de leites arrecadadas até o momento na campanha “Dose de Solidariedade”, para o Centro Materno Infantil. As latas de leite foram doadas pela população nos pontos de vacina contra a Covid-19, na cidade e interior.

Foram entregues cerca de 600 leites de vários tipos, que vão atender às necessidades nutricionais de diversos bebês recém-nascidos. Dentre as especificações estão leites em pó normais, leites em pó modificados, compostos lácteos e leites sob prescrição médica.

De acordo com a faixa etária, composição e necessidade ou não de prescrição médica, a entrega à população será feita nos diversos setores do Centro Materno Infantil. Junto aos profissionais da área do serviço social. Os leites serão entregues de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Campanha “Dose de solidariedade”

Iniciada no dia 3 de abril, a campanha tem como objetivo diminuir os índices de mortalidade infantil durante a vacinação contra a Covid-19. Com iniciativa das secretarias de Desenvolvimento Social e de Saúde, a campanha pretende arrecadar até 6 mil latas de leite em pó, indicados para crianças de 0 a 12 meses, a fim de apoiar as mães puérperas que possuam condições clínicas que as impeçam de amamentar os filhos, tais como doenças infectocontagiosas (ex: HIV, hepatites virais etc).

As doações ocorrem nos pontos ativos da vacinação, realizado a pé e também no sistema drive-thru (dentro do carro), na cidade e interior. Os locais são: na Secretaria Municipal de Saúde (Rua Julio Rosa, 366, Tijuca); em frente à UBS de Bonsucesso e em frente à Unidade de Saúde de Pessegueiros.