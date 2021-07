52 colecionadores de carros antigos de Teresópolis, Guapimirim, Rio de Janeiro e de Além Paraíba participaram do desfile realizado em junho - Bruno Nepomuceno

Por O Dia

Publicado 10/07/2021 13:43

Mais de 30 colecionadores confirmaram participação na 2ª Carreata Solidária, desfile de carros antigos que será realizado neste domingo (11/07), das 10h às 12h, dentro da programação do 130º aniversário de Teresópolis. A organização é da Secretaria Municipal de Turismo e do Clube Amigos do Antigo. Apoiadores do evento vão sortear 4 jantares e serão distribuídos kits de pipoca gourmet em trecho do trajeto.



“Uma tradição do calendário do município no mês de aniversário da cidade e originalmente realizado como exposição, o evento ganhou o formato de desfile por conta da pandemia, sem deixar de encantar o público e de promover o destino Teresópolis”, ressalta o secretário municipal de Turismo, Maurício Weichert.



Recepção e percurso

O ponto de encontro dos colecionadores de carros antigos é o Horto Municipal Carlos Guinle (Avenida Tobias Barreto, 21, no bairro Quarenta Casas), recentemente revitalizado pela Prefeitura. Os participantes serão recebidos por equipe da Secretaria de Turismo, que conferirá os protocolos sanitários para evitar a disseminação do coronavírus.



Os colecionadores sairão em desfile às 10h até a Feirarte – a popular Feirinha do Alto, de onde seguirão pelo bairro de Fátima até a Avenida Alberto Torres, passando pela Reta até a Prefeitura. A carreata entrará na Rua Tenente Luiz Meirelles, na altura do Ginásio Pedrão, seguindo até o bairro Bom Retiro e, alcançando o Viaduto do Meudon, prosseguirá pela Rodovia BR-116/Estrada Rio-Teresópolis-Além Paraíba até o km 83,6, passando na frente da subsede do Parque Estadual dos Três Picos, no bairro Vale da Revolta. O desfile de carros antigos rumará para o Soberbo pela BR-116, seguindo até a Feirarte, onde será narrado para contar a história de cada veículo participante, com encerramento da carreata na Praça Nilo Peçanha – a da Escola Ginda Bloch, no Alto.



Todo o percurso será acompanhado pela Guarda Civil Municipal/Secretaria de Segurança Pública, para garantir a organização do evento e a fluidez do trânsito.



Solidariedade

