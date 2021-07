Vacinação contra a gripe em Teresópolis - Divulgação

Vacinação contra a gripe em Teresópolis Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/07/2021 12:40

A Prefeitura Municipal de Teresópolis ampliou a campanha de imunização contra a Influenza H1N1 (gripe) para toda a população a partir de 6 meses de idade. A medida segue determinação do Ministério da Saúde e tem o objetivo de garantir a cobertura vacinal proposta para a campanha, que também terá o período de imunização estendido. A campanha terminaria no próximo dia 16, mas seguirá até terminar o estoque de doses destinado ao município.

A mudança ocorreu na última semana, quando se constatou que a campanha nacional ainda não atingiu a meta de cobertura vacinal de 90%. De acordo com dados do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI), entre 12 de abril e 28 de junho, foram vacinadas 37,9% das pessoas incluídas nas três etapas do programa.

Publicidade

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, até o momento, Teresópolis tem cobertura de 34,8% do público-alvo.

Em Teresópolis, a imunização contra a gripe acontece em todas as unidades de atenção primária à Saúde (postos de saúde) e também no Centro Materno Infantil (na Várzea), de segunda a sexta, das 8h às 17h. Sendo que nas unidades da Fonte Santa, Meudon e Rosário há o Programa ‘Saúde na Hora’ e o atendimento também acontece aos sábados, das 8h às 17h.

Publicidade

Vacina H1N1 e Covid-19

Com dois esforços de imunização simultâneos, a Secretaria Municipal de Saúde informa que deve ser priorizada a vacina da Covid. Caso a pessoa já tenha recebido uma das doses contra a Covid-19, ela deve aguardar um período de 14 dias para tomar a vacina contra a Influenza H1N1.