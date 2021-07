Daniel Soranz - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Rio - Diante da baixa procura pela vacina da gripe, a Prefeitura do Rio está fazendo um trabalho de busca ativa pelos grupos prioritários. De acordo com o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, os agentes das clínicas da família estão checando nos cadastros das unidade informações sobre pacientes para convocá-los a tomar o imunizante. O calendário de vacinação para todas as faixas etárias foi divulgado na manhã desta quarta-feira

"A gente está fazendo a vacinação contra a gripe em domicílio para os idosos acamados. Os agentes comunitários e funcionários da clínica da família estão batendo seus cadastros e chamando as pessoas dos grupos prioritários para estarem se imunizando", disse Soranz.

"Os sintomas de gripe podem se confundir com os sintomas de covid e ainda tem muita gente que é internada e vai a óbito por causa da gripe, principalmente os idosos e pessoas dos grupos prioritários. É importante que os mais jovens tomem a vacina para evitar a disseminação da doença. A nossa meta aqui no Rio é vacinar 2,2 milhões pessoas, mas até o momento só vacinamos um pouco mais de 1 milhão de pessoas. A procura está muito baixa", alertou.

Saiba quais são os grupos prioritários:



idosos

crianças de 6 meses a 5 anos

grávidas e mulheres que tiveram filho há 45 dias

indígenas e quilombolas

profissionais da Saúde, Educação, Transporte Coletivo, caminhoneiros, portuários, funcionários do sistema prisional

pessoas com comorbidade ou deficiência permanente

população privada de liberdade

adolescentes sob medidas socioeducativas

Forças de segurança e salvamento e forças armadas

A campanha foi prorrogada até agosto e a vacina será estendida para a população em geral. A partir da próxima quarta-feira (14), começa a imunização para os bebês a partir de 6 meses até os jovens de 17 anos. Entre os dias 21 e 30 de julho, será a vez dos adultos de 51 a 60 anos. Após esse grupo, as faixas etárias vão diminuindo e a imunização contra o vírus da influenza encerra no dia 30 de agosto com a vacinação de pessoas entre 18 e 30 anos de idade. De acordo com Soranz, as datas respeitam o escalonamento por faixas etárias para evitar aglomerações nas unidades de saúde.

"A gente lançou um calendário com a definição das idades, principalmente para não misturar a vacina da gripe e a vacina da covid. Há um intervalo de 15 dias entre uma vacina e outra, justamente para evitar aglomeração", disse o secretário.

Soranz faz questão de ressaltar que não há perigo em tomar a vacina da gripe e a da covid desde que seja respeitado um intervalo de no mínimo 14 dias:

"São 250 pontos de vacinação para gripe na cidade e as pessoas podem procurar através do ' Onde ser Atendido ' para saber qual a unidade de referência é melhor para ela se vacinar. A orientação é que as pessoas tenham pelo menos 14 dias de intervalo entre a vacina da gripe e a da covid".

Vacinação covid-19

O secretário aumentou a repescagem para todos os dias dessa semana, pois, segundo ele, é muito importante que pessoas com mais de 40 anos se vacinem o quanto antes. "É um grupo que corresponde a 45% dos casos de internação por covid-19 na cidade hoje e a gente espera muito que elas se vacinem e alcancemos uma cobertura de 90% de vacinação em todos os grupos. A partir dessa semana, que a gente finaliza o grupo de 40 anos, a gente vai ser obrigado a reduzir os dias de repescagem e recomendamos que a pessoa volte a vacinar no seu dia específico. Quanto antes ela se vacinar, mais cedo ela vai estar protegida contra a covid-19. Ela vai deixar de estar correndo risco e colocando em risco a vida de sua comunidade".

Com o avanço da vacinação, Soranz disse que houve uma redução importante nos casos de internação e óbitos por covid-19. Apesar da boa notícia, o secretário demonstrou preocupação em relação a entrada da variante delta no estado. Um homem de 30 anos em São João de Meriti e uma mulher de 22 anos em Seropédica foram identificados com a variante de origem indiana

"Nossa preocupação é acelerar a vacinação. A gente já percebe uma redução muita intensa no número de internações e de óbitos por covid. É uma redução muito expressiva, diferente do que a gente estava esperando. Esperávamos um aumento no número de casos, mas com a vacinação está número de casos vem diminuindo. A nossa expectativa é que a gente tenha uma redução ainda maior no número de casos, com a aceleração do calendário da vacina. A nossa preocupação é justamente a entrada da variante Delta, que já circula em muitos países do mundo. Já temos dois casos registrados no interior do Rio e um caso em São Paulo. É uma situação bem preocupante da disseminação dessa nova variante e o único jeito da gente impedir isso é vacinando a população o mais rápido possível".

O MPRJ solicitou ao município do Rio a adoção imediata de medidas para evitar tal prática, tais como a verificação prévia por meio de checagem no aplicativo 'Conecte SUS' ou no Sistema do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), se o candidato à vacinação já não possui outros registros nos Sistemas Informatizados por outra vacina contra covid-19.



O órgão ainda recomenda que, no momento da colheita de dados das pessoas, as equipes de vacinação passem a adverti-las sobre a impossibilidade de 'revacinação', questionando se elas já tiveram acesso a doses do imunizante alertando-as, inclusive, dos riscos à saúde, bem como da possibilidade de responsabilização criminal e cível.

"A 'revacinação' configura fraude, bem como dano moral coletivo, e que, além da preocupação sanitária, considerando serem desconhecidos os efeitos para a saúde deste 'cruzamento/sobreposição' de vacinas diferentes, tal conduta poderá comprometer o Plano Municipal de Vacinação, com indivíduos já vacinados desviando doses que deveriam ser direcionadas ao restante da população da cidade do Rio de Janeiro, ainda não agraciada pelo imunobiológico", informou o MPRJ.



Confira o calendário de vacinação contra a gripe:

14/07 a 28/07: 6 meses a 17 anos

21/07 a 30/07: 51 a 60 anos

28/08 a 10/08: 41 a 50 anos

10/08 a 18/08: 31 a 40 anos

18/08 a 30/08: 18 a 30 anos

Confira o calendário de vacinação contra a covid-19:

07/07: mulheres e homens de 41 anos ou mais

08/07: mulheres de 40 anos ou mais

09/07: homens de 40 anos ou mais

10/07: repescagem para 40 anos ou mais

12/07: mulheres de 39 anos

13/07: homens de 39 anos

14/07: mulheres de 38 anos

15/07: homens de 38 anos

16/07: mulheres de 37 anos

17/07: homens de 37 anos.