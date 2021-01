A obra foi feita pelo carnavalesco Leandro Vieira, da Estação Primeira de Mangueira Reprodução / Instagram

Rio - O carnavalesco e figurinista Leandro Vieira, da Estação Primeira da Mangueira, tem motivo de sobra para comemorar este ano, apesar do cancelamento do Carnaval . Uma de suas obras produzidas para o desfile de 2019, no qual foi bicampeão pela escola, ganhou um espaço especial no Museu de Arte Moderna (MAM), localizado no Aterro do Flamengo, na Zona Sul da cidade.

A arte, que mostra uma bandeira do Brasil em verde, branco e rosa, tem a frase: "índios, negros e pobres", no centro. A conquista foi comemorada na tarde desta quarta-feira em seu perfil oficinal no Instagram. "Pra mim, motivo de orgulho e reflexão. Exibir essa obra no Rio de Janeiro no mês do não Carnaval de 2021 é simbólico. Ergue-la no Brasil de 2021 é urgente", dizia parte da publicação.

Em entrevista ao DIA, Leandro contou um pouco sobre a sensação de ter uma arte sua exposta num museu conhecido nacionalmente, além da não comemoração do Carnaval neste ano.

"Enquanto o Carnaval não pode ocupar a avenida, devemos seguir ocupando espaços que podem contribuir para o reconhecimento do valor artístico daquilo que é produzido para os desfiles", disse.

O carnavalesco também falou sobre a ligação da festa e da obra.

"O Carnaval não é arte porque vai ao museu. Mas ir ao museu faz com que ele ocupe um lugar que historicamente lhe foi negado. Ocupar esse espaço é construir uma narrativa que só engrandece o meio onde produzo arte".

Citando os dizeres que estão no meio da bandeira, Leandro disse que é uma obra feita para durar para além das cinzas da quarta-feira. "Ela é viva e nova, enquanto não houver espaço para aquilo que ela propõe através da subversão que sugiro. Enquanto o Brasil for "velho", minha bandeira - hoje, bandeira de tantos - será sempre 'nova'", concluiu.