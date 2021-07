Teresópolis ampliou o público-alvo - Divulgação

Teresópolis ampliou o público-alvo Divulgação

Publicado 13/07/2021 17:15

A Prefeitura Municipal de Teresópolis suspendeu o calendário de imunização de primeira dose contra a Covid-19, após imunizar homens e mulheres de 41 anos, sem comorbidade, nesta terça-feira (13/07). Para dar prosseguimento à aplicação de primeiras doses, o município aguarda recebimento de nova remessa enviada pelo Ministério da Saúde, através do Governo do Estado.

Com isso, nesta quarta-feira (14/07), acontecerá apenas aplicação da segunda dose para pessoas com vencimento até esta data ou períodos anteriores. O atendimento ocorre das 9h às 15h, no sistema drive-thru (dentro do carro).

Os pontos de vacinação são os seguintes: na Secretaria Municipal de Saúde (Rua Julio Rosa, 366, Tijuca); em Bonsucesso (em frente à Unidade Básica de Saúde); e em Pessegueiros (em frente ao Posto de Saúde).

Para a vacinação ocorrer é necessária a apresentação de comprovante da vacinação da primeira dose em Teresópolis, e documento oficial com foto.