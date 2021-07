Prefeitura de Teresópolis - BRuno Nepomuceno

Publicado 13/07/2021 17:10

Já está disponível para consulta pública o projeto “Saneamento Básico para Todos”, de concessão dos serviços de tratamento e distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto do município. O Aviso de Consulta Pública (Processo Administrativo 16.520/2019) foi publicado nesta segunda-feira (12/07), em edição extra do Diário Oficial Eletrônico do Município.

São estimados valores de investimentos na ordem de R$ 476.958.600,00 em infraestrutura, com a construção de 367 quilômetros de rede de esgoto – prevendo separador absoluto e tempo seco, de 4 estações de tratamento, de 9 estações de bombeamento e de 11 biodigestores, com a previsão de geração de 800 empregos.



“Estamos lançando hoje, 12 de julho, o maior projeto de infraestrutura da história de Teresópolis: o ‘Saneamento Básico para Todos’. Vamos conseguir universalizar água tratada de qualidade para toda a população, atendendo com coleta e tratamento de esgoto 90% do município, cidade e interior. E o que é melhor: a nossa tarifa será a de hoje menos 10% para todos os usuários. Também teremos tarifa social para mais de 17 mil famílias em vulnerabilidade social, com desconto de até 80%”, explicou o prefeito Vinicius Claussen.

Sobre o projeto, Claussen ainda destacou a importância da participação popular, convidando todos os teresopolitanos a consultarem: “É a gestão municipal trabalhando com responsabilidade técnica e social, tocando um procedimento que vai revolucionar o desenvolvimento humano e a saúde pública de Teresópolis. Participe, dê suas sugestões, essa é uma construção coletiva: poder público e população”, convida o prefeito.