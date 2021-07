Materiais, antes descartados pela cervejaria, serão utilizados pelos artesãos nas oficinas - Divulgação

Publicado 13/07/2021 14:11

A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, firmou uma parceria com a Cervejaria Petrópolis, localizada em Serra do Capim, e receberá da empresa materiais que serão utilizados pelos artesãos nas oficinas dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS). São vidros, galões, fitilhos, garrafas pet, barbantes e muitos outros materiais que agora serão utilizados pelas oficinas de artesanato dos CRAS, para confecção de produtos que serão comercializados e vão gerar renda para pessoas em situação de vulnerabilidade social.



O secretário de Desenvolvimento Social, Valdeck Amaral, ressaltou a importância da reativação das oficinas que estavam paradas em virtude da pandemia causada pela Covid-19. “Vivemos um tempo de restauração e reestruturação do trabalho desenvolvido por nossas professoras de artesanato. Essa parceria com a cervejaria Petrópolis trará muitos benefícios às pessoas mais necessitadas. Dar uma cesta básica é bom, mas dar condições para que a pessoa possa comprar seu alimento é muito melhor”, declarou Valdeck.



Depois do processo de fabricação da cerveja, dos refrigerantes e energéticos, diversos materiais são deixados de lado visando o descarte, pois não têm mais utilidade para o fabricante, mas terá grande utilidade para a reciclagem nas oficinas de artesanato. Mauricio Carneiro, analista de meio ambiente do Grupo Petrópolis, ressaltou que “o Termo de Colaboração que será firmado, trará benefícios para a Prefeitura e para a empresa, porém, quem mais ganha com essa parceria é a população de Teresópolis”.



Estiveram presentes na visita a subsecretária de Desenvolvimento Social, Iracema Toledo, as coordenadoras de CRAS Tereza Alvarez e Marcia Carvalho, a coordenadora do Artesanato professora Silvana Teixeira, a coordenadora do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), Karla Nogueira, e os analistas ambientais Mauricio Carneiro e Aurélio Granito.