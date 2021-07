Com apoio da Secretaria Municipal de Turismo e do Teresópolis Convention & Visitors Bureau, acontece nesta quarta-feira (14/07), das 19h30 às 21h, o tour virtual “Teresópolis e seus encantos”, iniciativa do Portal Turismo Cultural no Brasil em homenagem aos 130 anos do município. Em tempo de pandemia e de distanciamento social, o passeio on-line mostrará atrativos turísticos e culturais e as belezas naturais da cidade e do interior.Para participar da viagem virtual com um guia de turismo local e conhecer histórias e curiosidades de Teresópolis, os interessados poderão adquirir seu ingresso totalmente grátis. Basta acessar o link e escrever vempratereoficial no campo Código Promocional.O Portal Turismo Virtual no Brasil é um site que reúne guias de turismo credenciados pelo Ministério do Turismo com o objetivo de proporcionar uma forma inovadora de turismo e entretenimento, realizando passeios e experiências em Tours Virtuais com interação online. A gestora é a guia de turismo Maria Montserrat da Luz Cobo, ou Maria da Luz, como prefere ser chamada, proprietária da Agência Estilo Beer Tour, que promove passeios pelo polo cervejeiro da Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro.