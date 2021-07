Desfile de raridades, originais e customizadas, saiu do Horto Municipal Carlos Guinle, no bairro Quarenta Casas, e foi encerrado na Praça Nilo Peçanha, no Alto - Bruno Nepomuceno

Publicado 14/07/2021 16:34

Em homenagem aos 130 anos de tersópolis, cinquenta e sete colecionadores se reuniram, no último domingo (11/07), e presentearam o município com mais um desfile de carros antigos. Com organização da Secretaria Municipal de Turismo e do Clube Amigos do Antigo, a “2ª Carreata Solidária” reuniu Ford 1928, Pick-up Chevrolet 1954 – apelidada na época como Chevrolet Boca de Bagre, Porsche, MP Lafer, Dodge Dart, VW TL, Opalas, Fuscas e Kombis, entre outros.



Novamente aberto por um Mercury 1940, o desfile de raridades, originais e customizadas, saiu do Horto Municipal Carlos Guinle, no bairro Quarenta Casas. No percurso, que incluiu os bairros do Alto, Fátima, Várzea, Bom Retiro e Soberbo, com passagem na frente da subsede do Parque Estadual dos Três Picos em trecho da Estrada Rio-Bahia, causou sensação entre os admiradores, despertando o interesse das pessoas.



O evento foi encerrado na Praça Nilo Peçanha – a da Escola Ginda Bloch, no Alto, com uma rápida parada para a narração da história de cada veículo participante. Apoiadores do desfile sortearam 4 jantares e distribuíram kits de pipoca gourmet e chaveiros com a frase ‘Eu amo Terê’ em trecho do trajeto, que foi acompanhado pela Guarda Civil Municipal e pela Polícia Militar, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, para garantir a organização do evento e a fluidez do trânsito.



“Foi emocionante. O Clube do Opala do Rio de Janeiro foi um dos que aderiram à carreata, entre outros. Os participantes gostaram muito do trajeto e curtiram o belo visual de nossas montanhas na manhã ensolarada de domingo. A concentração no Horto Municipal, recentemente revitalizado pela Prefeitura, valorizou ainda mais o evento, que aconteceu ao ar livre e sem aglomeração. É o resgate da cultura e a valorização de uma tradição de Teresópolis que agrada colecionadores, turistas e apreciadores de carros antigos”, avaliou Maurício Weichert, secretário municipal de Turismo.



Até o momento, o Clube Amigos do Antigo não divulgou o total de alimentos doados pelos colecionadores participantes da 2ª Carreata Solidária e que serão distribuídos a entidades assistenciais e a pessoas em vulnerabilidade social.



