Publicado 14/07/2021 18:41

O ultramaratonista Delino Tomé vive movido por desafios. O próximo é percorrer, a partir das 15h desta quinta-feira (15/07), a distância de 309 quilômetros entre Teresópolis e Aparecida do Norte, em São Paulo. A meta é pessoal e solidária: conseguir, pelo menos, três toneladas de alimentos. O objetivo é concluir essa Ultramaratona em um intervalo de 3 a 5 dias. Para isso, Delino contará com a ajuda de companheiros de treino, amigos e das iniciativas pública e privada.



Mineiro de nascimento e teresopolitano de coração, encontrou no esporte uma maneira de se afastar definitivamente dos erros cometidos no passado. Quem vê esse homem de 67 anos, baixa estatura e biotipo franzino, não imagina a força que ele possui e muito menos tudo que viveu. Todos os anos, o atleta realiza iniciativas semelhantes a essa com o intuito de arrecadar ajuda financeira e alimentos para serem doados a pessoas necessitadas.



Delino perdeu sua mãe aos 2 anos. Por conta de uma criação rígida dada pelo pai, fugia de casa e passava muito tempo na rua. Com isso, consequentemente, aprendeu de forma precoce muita coisa. A maior parte delas, ruins. Ingressou na vida do crime aos 9 anos e, aos 11, após praticar furto na casa de um juiz, foi parar num colégio interno e lá passou parte da sua infância e juventude. Cresceu e foi para o Rio de Janeiro. Trabalhava durante o dia na construção civil e à noite no tráfico. Perdeu amigos dentro desse mundo, mas nem assim conseguia se desvincular dessa realidade.



Em 1976 adotou Teresópolis como sua cidade. Seguiu alternando entre uma realidade pacata e a adrenalina encontrada no crime. Mas, ironicamente, sua vida só começou a de fato mudar em uma das vezes que estava pagando por seus atos errados. Preso, começou a treinar corrida dentro da cadeia. Foi incentivado e respeitado pelos próprios presos que, três vezes por semana, aguardavam dentro das celas para que Delino tivesse espaço para correr. A cada passada dentro daquele lugar, a certeza de que era necessário acelerar também contra o seu passado pesado e triste.



Com quase 50 anos, o destino lhe concedeu novamente a liberdade civil e, de quebra, o colocou de frente com um novo emprego e um novo patrão que, por sinal, também era corredor. Este homem o incentivou e o ajudou a participar de sua primeira prova oficial: 84km divididos em 2 dias. Delino surpreendeu, alcançando uma ótima colocação geral e a primeira posição em sua categoria.



Daí pra frente, tudo mudou: as drogas deram lugar às conquistas. Enfileirou provas, pódios e medalhas: Campeão da Ultramaratona Thermas Hondo Argentina 2019, Ultramaratona do Paraná 2019 (ambas provas de 48hrs), da Ultramaratona Brasil de Caieiras 2020 (em São José dos Pinhais), entre outras. Colecionou quilometragem incrível e admirável, chegando a ir para a Europa por duas oportunidades para competir.



O segredo de Delino? Preparação espiritual e uma técnica própria e exclusiva de treinamentos, que permitem que ele alcance até 48h ininterruptas em movimento! Nesta quinta-feira, seu preparo será colocado novamente à prova. Difícil? Impossível? Não para um homem que aprendeu a vencer todo e qualquer tipo de dificuldade imposta pela vida!

Onde doar:

As doações em dinheiro, por meio de depósitos ou transferências bancárias, estão sendo recebidas pela Mitra Diocesana de Teresópolis, na conta da Paróquia Sagrado Coração de Jesus (Banco Santander, AG 3334, conta-corrente 13004391/2, CNPJ 28.805.190/021-87) e na conta da Paróquia Santo Antônio (Bradesco, AG 3462-2, conta-corrente 712-202-0, CNPJ 28.805.190/0018-81).

Já as dações de alimentos podem ser feitas na Unisport, na Rua Franscisco Sá, 162, na Várzea; na Ouvidoria-Geral, na Avenida Lúcio Meira, 375, Várzea; na Batista Automóveis, na Avenida Feliciano Sodré, 980, Várzea; e na Feirinha do Alto, na Praça Higino da Silveira, no Alto.