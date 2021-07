São recolhidos papel, papelão, garrafas de plástico e latas de cerveja e de refrigerante, entre outros materiais - Divulgação

Já está disponível a atualização do aplicativo do Programa Municipal de Coleta Seletiva de Teresópolis, o “Recicla Terê”. O objetivo do aplicativo é auxiliar a população de Teresópolis a separar corretamente os seus resíduos, mostrando os ecopontos da cidade e as rotas do caminhão.



O novo no App ‘Recicla Terê’ ganhou uma cara nova, facilitando a navegação e busca pelos resíduos que podem ser descartados; agora existe um campo de notificações, onde é possível habilitar a rota desejada e receber a notificação um dia antes da passagem do caminhão; as rotas e os ecopontos também foram atualizados; e estão disponíveis outras informações sobre o projeto de coleta seletiva e também os resultados.



O aplicativo foi criado por meio de uma parceria da Prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, com o curso de Ciência da Computação do Centro Universitário Serra dos Órgãos (Unifeso) e a Associação de Catadores de Teresópolis. A ferramenta tem o objetivo principal de oferecer à população mais informações sobre a separação correta do lixo para facilitar e agilizar a coleta seletiva do município.



O app é de caráter informativo, contendo dados sobre os materiais recicláveis (papel, plástico, vidro e metal), orgânicos, lixo eletrônico, pilhas e baterias e também não recicláveis. O usuário contará com a localização exata dos ecopontos que estão disponíveis na cidade e através do mapa, saber qual é o mais próximo da sua residência ou trabalho. As rotas do caminhão da coleta seletiva também estão disponíveis no aplicativo, com períodos do dia e bairros disponíveis.



O aplicativo está disponível na Play Store para Androids.