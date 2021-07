cerimônia, sem a presença de público, aconteceu na Oficina Escola de Artes - Divulgação

cerimônia, sem a presença de público, aconteceu na Oficina Escola de Artes Divulgação

Publicado 19/07/2021 19:06

Na última semana, a Secretaria de Turismo de Nova Friburgo promoveu a entrega da Carteira Nacional do Artesão, para 10 dos 87 novos artesãos de Nova Friburgo cadastrados junto ao Governo do Estado. A cerimônia aconteceu na última quinta-feira (14/07), na Oficina Escola de Artes (Antigo Fórum), no Centro.

A Carteira Nacional do Artesão funciona como um “registro de classe” e proporciona alguns benefícios aos artesãos, como participação em eventos e feiras, qualificação/capacitação, descontos em lojas especializadas e apoio ao acesso a linhas de crédito.

Os artesãos que não participaram da cerimônia serão contatados, ao longo dos próximos dias, para procederem à retirada de suas Carteiras na Casa do Artesão, no Espaço Arp.

A cerimônia contou com a presença do prefeito Johnny Maycon; da secretária municipal de Turismo, Maria Angélica Rocha; da coordenadora de Artesanato, Anna Paula Taixeirão; do vereador Cascão do Povo; do subsecretário estadual de Turismo, Gerciano de Lima Luz; e do diretor de Fomento do Artesanato da Secretaria de Estado de Turismo, Attilio Guglielmo.