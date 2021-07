Prefeito de Nova Friburgo doou sangue em junho e convidou munícipes a colaborar com essa ação - Divulgação

Publicado 19/07/2021 18:58

Nesta terça-feira 20/07), data na qual é comemorado o Dia Internacional do Amigo, o Hemocentro Regional Enfermeira Cássia Viviane Kale Martins, que atende Nova Friburgo e mais 12 municípios da Região Serrana, promove a campanha do Amigo Doador: “Uma das melhores formas de celebrarmos o companheirismo e a amizade é doando sangue a quem precisa. Afinal, não há gesto mais solidário do que salvar uma vida”.

Neste dia, o hemocentro pede que todos convidem seus amigos e participem desta corrente do bem. As doações podem ser feitas das 8h às 11h30, no Hemocentro de Nova Friburgo, que fica no anexo do Hospital Municipal Raul Sertã, na Avenida Presidente Costa e Silva, número 349, no Centro da cidade.

Para doar é necessário levar um documento oficial com foto, estar em boas condições de saúde, ter entre 18 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, não estar em jejum e evitar consumir alimentos gordurosos e bebidas alcoólicas antes da coleta.