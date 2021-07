Drogas apreendidas pelo Serviço Reservado do 11º BPM - Divulgação

Publicado 16/07/2021 19:11

Os policiais militares do Serviço Reservado, do 11º BPM de Nova Friburgo, abordaram e prenderam, na tarde desta quinta-feira (15/07), um homem de 26 anos, por tráfico de drogas. O suspeito foi detido, após denúncia anônima, na Rua José Pinheiro, no Parque das Flores.

Durante a revista, foram encontrados alguns papelotes de cocaína na posse do suspeito, mas o restante das drogas, totalizando 660 unidades, estava enterrado em uma área de mata próximo ao local da abordagem. O caso foi registrado na 151ª DP (Nova Friburgo).