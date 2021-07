Treinamento aconteceu nesta quinta e sexta-feira, 15 e 16 de julho - Divulgação

A Secretaria de Saúde de Nova Friburgo, em parceria com a Escola Friburguense de Governo e Gestão, realizou nesta semana uma capacitação profissional para os auxiliares de serviços gerais do Hospital Municipal Raul Sertã, que foram convocados no início deste mês.

O treinamento desta quinta e sexta-feira, 15 e 16 de julho, foi aplicado por uma equipe do Hospital Municipal Raul Sertã, como o enfermeiro coordenador do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, a coordenadora de Higienização, o técnico de Segurança do Trabalho e o diretor da Escola Municipal de Governo.

Durante o curso, os servidores aprenderam como funciona a rotina da unidade hospitalar. Além disso, também foram abordadas as responsabilidades do trabalho, os direitos dos profissionais e alguns conhecimentos considerados indispensáveis para o desenvolvimento do serviço.

A secretária municipal de Saúde, Nicole Cipriano, esteve na abertura do treinamento e ressaltou a importância dos auxiliares no serviço e na limpeza, principalmente em unidades hospitalares. ‘’Esse é um dos serviços mais valorosos dentro da área da saúde’’.