Por O Dia

Publicado 13/04/2021 06:30

O Corpo de Bombeiros negou a possibilidade de riscos de contaminação em rotinas internas da tropa. Como a coluna mostrou no sábado, o deputado Flavio Serafini (Psol) enviou ofício à corporação pedindo esclarecimentos , após relatos de militares. O CBMERJ informou que "as atividades encontram-se em consonância com as medidas de contenção da propagação da covid-19".

A corporação declarou ainda que ações e protocolos militares diários são executados "de forma a atender e cumprir os protocolos contra a disseminação da doença, incluindo distanciamento, higienização e uso de máscaras obrigatório".

"Considerando ser o serviço de emergência essencial para a população, não podendo este ser interrompido, inclusive no que diz respeito às capacitações, a corporação reforça que não mede esforços para manter a excelência no atendimento, sem descuidar da saúde de seus militares, desde o início da pandemia", afirmou.

O Corpo de Bombeiros acrescentou que, para garantir a saúde dos militares, reforçou o estoque de equipamentos de proteção individual, investiu na sanitização das unidades, na imunização dos militares e expandiu a área e o serviço de atendimento e assistência a bombeiros ativos, inativos e dependentes com casos de covid-19.

"Cabe ressaltar, ainda, que, desde que assumiu o cargo no segundo semestre ano passado, o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Leandro Monteiro, e seu staff visitaram todas as unidades da corporação com o objetivo de implementar melhorias e acompanhar as condutas no quesito combate à pandemia.