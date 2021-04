Relatos de bombeiros apontam diversas atividades dentro dos quartéis nesse momento Foto: reprodução internet

Publicado 10/04/2021 06:30

O deputado estadual Flavio Serafini (Psol) enviou ofício ao comando do Corpo de Bombeiros Militar do Rio solicitando informações sobre a retomada das rotinas internas nas unidades da corporação nessa fase da pandemia. Serafini alertou para os riscos dessa medida no momento em que diversas regiões fluminenses encontram-se em bandeira roxa — com risco muito alto para a covid-19.

“Temos recebido denúncias de que o CBMERJ retomou rotinas internas de treinamento que expõem os militares a um maior risco de transmissão do vírus, como aulas com salas

cheias e outras atividades coletivas em espaços fechados. Bombeiros salvam vidas, precisam estar protegidos”, afirmou o parlamentar.

No documento, ele cita relatos de bombeiros sobre a determinação de volta da rotina diária interna dos quartéis do que incluem formaturas de hasteamento da

bandeira, passagem de serviço e outras.