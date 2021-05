Servidores do Rio se mobilizam contra a PEC 32 e também pedem retomada das promoções Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 12:44 | Atualizado 28/05/2021 13:23

Servidores do Estado do Rio de Janeiro marcarão presença no ato organizado neste sábado, no Centro do Rio, contra o governo federal. Na pauta das categorias do funcionalismo fluminense estão a defesa da vacinação de toda e o protesto à reforma administrativa (PEC 32), em tramitação no Congresso Nacional.

O Fórum Permanente dos Servidores Públicos do Estado (Fosperj) inclusive reuniu ontem (27/05) as entidades que o compõem para debater sobre participação no movimento.

O grupo também definiu as articulações em relação à negociação sobre o novo Regime de Recuperação Fiscal, progressões e promoções atrasadas, além da PEC 32.

Em nota, o Fosperj ressaltou ainda a reivindicação "pela imediata efetivação do PCCS da Saúde, pelas progressões e promoções aos servidores estaduais, por auxílio emergencial digno e contra os cortes de educação e contra a reforma previdenciária estadual".

Na capital fluminense, os funcionários vão se concentrar em frente à Universidade Estácio. Mas haverá mobilização também em outras cidades do Estado do Rio.