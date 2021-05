Taxas de ocupação são de 84.8% para leitos de UTI e 61.2% para os de enfermaria Divulgação/Secretaria de Estado de Saú

Por O Dia

Publicado 14/05/2021 19:44

Rio - O Mapa de Risco da Covid-19, divulgado nesta sexta-feira (14) pela Secretaria de Estado de Saúde, aponta que o estado do Rio de Janeiro está com bandeira laranja, com risco moderado de contrair a doença. A 30ª edição também mostra uma melhora no cenário epidemiológico, com a Região Norte saindo da bandeira laranja e passando para a amarela, com risco baixo para contrair o novo coronavírus.

Mas, o Mapa apresenta piora na Região Litorânea, que estava com bandeira laranja, passa para a vermelha, com risco alto. As regiões Metropolitana I, Baía da Ilha Grande, Serrana e Noroeste permanecem com bandeira vermelha. Centro-Sul, Metropolitana II e Médio Paraíba seguem na laranja. A análise compara a semana epidemiológica 17, entre 25 de abril a 1 de maio, com a 15, dos dias 11 a 17 de abril de 2021.



Cada bandeira representa um nível de risco e um conjunto de recomendações de isolamento social, que variam entre as cores roxa (risco muito alto), vermelha (risco alto), laranja (risco moderado), amarela (risco baixo) e verde (risco muito baixo).

O estado do Rio teve uma redução de 28% no número de óbitos, e as internações por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) caíram 27% na comparação entre as semanas epidemiológicas analisadas. As taxas de ocupação de leitos no estado, nesta sexta-feira (14), são 84.8% para leitos de UTI e 61.2% para leitos de enfermaria.

Os resultados apurados para os indicadores apresentados devem auxiliar a tomada de decisão, além de informar a necessidade de adoção de medidas restritivas, conforme o nível de risco de cada região.

Vacinação grávidas e puérperas



Seguindo as recomendações do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a imunização de gestantes e puérperas com a vacina Oxford/AstraZeneca está suspensa no estado. Para a aplicação da segunda dose nas gestantes que tomaram o imunizante, a SES aguarda novas orientações da pasta.

No momento, a aplicação também está suspensa. A vacinação para as gestantes sem comorbidades está temporariamente suspensa. A recomendação do MS é vacinar apenas as comorbidades exclusivamente com as vacinas da Pfizer ou Coronavac.



Doses pendentes



A Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio da Subsecretaria de Vigilância em Saúde (SVS), informou que o Rio de Janeiro ainda precisa receber 165.780 doses de CoronaVac para a segunda aplicação, de acordo com informações oficiais encaminhadas pelos municípios.



No dia 5 de maio, a SVS enviou ofício às secretarias municipais de Saúde pedindo o quantitativo de doses pendentes. Inicialmente, recebeu a informação de que seriam 350 mil doses, mas os municípios pediram correção dos dados, chegando a um total de 515.980 doses. O governo do estado distribuiu, nesta quinta (13) e sexta-feira (14), 162.210 doses de CoronaVac aos municípios.



Outras entregas também foram realizadas nos últimos dias 8, 9 e 10. Nesta sexta-feira (14), o Ministério da Saúde entregou ao estado mais 90 mil doses da vacina para a segunda aplicação. A operação para distribuição desse último lote está sendo organizada.



A SES ressaltou que o quantitativo de doses - seja para primeira ou para segunda aplicação - foi enviado em quantidade suficiente para todas as cidades, de acordo com a população alvo a ser imunizada, seguindo as recomendações do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde. Contudo, a Secretaria busca junto ao Ministério da Saúde o envio das doses solicitadas pelos municípios.

