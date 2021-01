Laura Keller recebe alta da maternidade e posa com o marido, Jorge Souza, e o filho recém-nascido, Jorge Emanuel Gabriel Magalhaes / Ag. News

Publicado 02/01/2021 16:28

Morando com o ex-marido, Jorge Souza, Laura Keller contou como está sendo a experiência. Mãe de Jorge Emanuel, de 4 anos, a atriz explicou que pretende se mudar quando o filho crescer mais.

A atriz usou o Instagram para tirar algumas dúvidas dos seguidores sobre o convívio do ex-casal. "Perguntam: se ele arrumar uma namorada, ela vai poder ir em casa? Não, não vai poder vir aqui! Eu falei com ele que uma coisa que eu não acho legal é trazer mulher ou eu trazer alguém para dentro de casa. Isso está fora de cogitação, isso não existe. Por enquanto, essas serão as regras, vai ser assim".

Laura também falou que, desde que se separaram, as brigas diminuíram. "Uma coisa é fato: a vontade que nós dois compartilhamos é que não tenha mais brigas, mais estresse, desgaste de energia, de saúde. Até porque o Jorge Emanuel não merece escutar escândalo meu e do Jorge. A gente está amigo", disse.