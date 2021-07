Novo coronavírus - Reprodução

Novo coronavírusReprodução

Publicado 20/07/2021 17:12

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta terça-feira, 1.001.670 casos confirmados e 57.705 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 1.174 novos casos e 120 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,76%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 935.355 pacientes se recuperaram da doença.

Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 59,8%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 38,5%. No momento, a fila de espera por um leito de UTI tem 11 pessoas e a de enfermaria, 21.

Doses atrasadas

O vacinômetro do Estado do Rio, atualizado nesta terça-feira (20), mostra que 2,76 milhões de pessoas receberam as duas doses contra a covid-19, incluindo quem recebeu a vacina Janssen, de uma só aplicação. Um levantamento feito pelo DIA com base nesse indicador e nos números do Censo do IBGE de 2010 mostra que a quantidade representa uma taxa de 21,9% de imunização completa. Outros 54,7% estão apenas com a primeira injeção