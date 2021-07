Mapa de Risco Covid-19: Magé mantém bandeira laranja. - Divulgação.

19/07/2021

Magé - A 39ª edição do Mapa de Risco da Covid-19, divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde, mostra que o estado do Rio de Janeiro permanece com risco baixo de contrair a doença, com bandeira amarela. Magé, que faz parte da região Metropolitana I permanece com bandeira laranja. A análise compara a semana epidemiológica 26 (27 de junho a 03 de julho) com a 24 (13 a 19 de junho) de 2021.



Segundo dados divulgados pela prefeitura de Magé, o novo boletim epidemiológico do aponta 11 novos casos confirmados, 1 novo óbito e 10426 casos recuperados.

Cada bandeira representa um nível de risco e um conjunto de recomendações de isolamento social, que variam entre as cores roxa (risco muito alto), vermelha (risco alto), laranja (risco moderado), amarela (risco baixo) e verde (risco muito baixo).