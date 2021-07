Magé entrega cartões do Supera Rio nesta segunda (19). - Divulgação.

Publicado 19/07/2021 12:44

Magé - Mil cartões do Supera Rio serão entregues pelo SINE, a partir desta segunda-feira (19), em Magé. O beneficiário, previamente inscrito no CadÚnico, receberá uma SMS no celular com endereço, data e horário para receber o cartão.

Supera Rio



É um programa de renda mínima do Governo do Estado que tem como objetivo o enfrentamento e a superação da crise econômica causada pelas medidas de combate ao novo coronavírus (COVID - 19). Este beneficio é específico para pessoas que não recebem auxílio federal, nem municipal (Bolsa Família, Auxílio Emergencial etc.) O valor do benefício será de, no mínimo, R$ 200,00 com adicional de R$ 50,00 por filho menor de idade, limitado a 2 filhos, podendo chegar no valor máximo de R$ 300,00.

Para ter direito, o interessado deve procurar o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) mais próximo da sua casa. Nesse caso, o responsável pela família, deverá dirigir-se à unidade com documento de identidade, CPF ou título de eleitor em mãos, também é recomendado levar comprovante de residência e apresentar pelo menos um documento de cada membro da família