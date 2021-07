Mais de 100 mil doses de vacina contra Covid-19 aplicadas em Magé. - Divulgação.

Magé - Magé está seguindo o calendário unificado do estado para a vacinação contra a Covid-19.São 101.533 doses aplicadas até o momento, 74.635 pessoas já tomaram pelo menos a 1ª dose ou foram imunizadas com a dose única do imunizante contra o coronavírus.



Como a vacinação é destinada apenas ao público com 18 anos ou mais, cerca de 180 mil pessoas estão dentro do grupo indicado na campanha. Com isso, Magé já atingiu 41% do público-alvo com ao menos uma dose de vacina. 31.143 pessoas já completaram o esquema de imunização na cidade.



O município tem utilizado as vacinas de todos os laboratórios da campanha, a Coronavac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen, e destinou 15 polos para atendimento ao público. “Estamos em todos os distritos atendendo o mageense para a vacinação. Temos seguido as orientações do Estado, que nos fornece as vacinas, as diretrizes do Plano Nacional de Imunização e não tivemos dias sem vacinação em Magé, somente quando todo o país teve falta da Coronavac. Pelo contrário, implantamos atendimento 24 horas com a Super Tenda em Piabetá e drive-thru. Agora estamos avançando uma idade a cada dia e vamos chegar ao público com 18 anos no final de agosto”, afirma o prefeito Renato Cozzolino.



Próximas etapas da vacinação em Magé e antecipação da 2ª dose



A campanha segue avançando uma idade por dia no calendário da Covid-19. Na próxima segunda (19) será a vez de quem tem a partir dos 47 anos. Para as gestantes, lactantes (com bebês até 12 meses) e puérperas, a idade é a partir dos 18 anos.



Com a deliberação conjunta da Comissão Intergestores Bipartite (CIB nº 08/2021) e do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio, foi pactuada a antecipação da 2ª dose da vacina AstraZeneca/Oxford para pessoas que tomaram a 1ª dose há oito semanas ou mais, de acordo com a disponibilidade do imunibiológico.



A pessoa pode optar pela antecipação ou não. O atendimento será às segundas-feiras, das 8h às 16h no Centro de Imunização, que fica na Rua Getúlio Pereira, atrás do Hospital de Magé.