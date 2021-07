Prestação de contas foi apresentada em audiência pública esta semana. - Divulgação.

Prestação de contas foi apresentada em audiência pública esta semana.Divulgação.

Publicado 15/07/2021 19:04

Magé - A Secretaria Municipal de Saúde apresentou esta semana, em audiência pública, o relatório de prestação de contas referente ao 1º quadrimestre de 2021 (janeiro a abril). O município investiu 21,93% dos recursos próprios na rede municipal de Saúde, seis pontos percentuais a mais que o mínimo previsto na Constituição.

O secretário de Saúde de Magé, José Carlos de Oliveira, falou sobre os desafios que encontrou ao assumir a pasta em abril.

Publicidade

“Vou ao hospital de Magé e a todas as Unidades 24h diariamente, meu gabinete é no hospital. Quando a gestão do atual prefeito assumiu, encontramos espaços insalubres. Pela Vigilância Sanitária e as normas gerais, nenhuma dessas unidades estariam funcionando. Eles deram um prazo e iniciamos a reforma em todas essas unidades. Estamos fazendo um mutirão na saúde”, conta o secretário.

O médico também falou sobre a reforma do Hospital de Magé que vai ser um grande avanço na rede municipal de saúde.

Publicidade

“Já quebramos todo o segundo andar daquele hospital. O centro cirúrgico está sendo feito dentro de todas as normas sanitárias. Nós começamos a obra do segundo andar e achávamos que ia durar dois meses, mas é impossível. O hospital estava com vazamento por todos os lados, a parte elétrica e hidráulica também estava péssima e está sendo tudo refeito. Teremos também 20 leitos de CTI e mais oito de UPG para o pós-operatório. Será um grande hospital, porque, além disso teremos tomografia e ressonância 24h por dia. Tudo será feito lá e isso será o maior passo na reestruturação da saúde de Magé”, detalha.

Na prestação de contas foram apresentados os gastos realizados nos quatro primeiros meses do ano de 2021.