Magé recebe 5º Fórum de Secretários Municipais de Trabalho da Baixada Fluminense. - Divulgação.

Magé recebe 5º Fórum de Secretários Municipais de Trabalho da Baixada Fluminense.Divulgação.

Publicado 15/07/2021 13:41

Magé - Magé sediou nesta terça-feira (13) o 5º Fórum de Secretários Municipais de Trabalho da Baixada com objetivo de discutir políticas públicas de empregabilidade e qualificação nos municípios da região. No encontro, Magé assinou dois convênios: um com a Secretaria Estadual de Trabalho e Renda para implantação da Casa do Trabalhador e outro com a Faetec para oferta de cursos profissionalizantes.



“Sabemos que o desemprego é grande em todo o país, mas em Magé estamos trabalhando e buscando parcerias. É importante ter esse elo dos municípios com o Estado. Hoje fechamos uma parceria com a Faetec, onde vamos utilizar as salas para oferecer diversos cursos profissionalizantes e outra com o Estado para implantação da Casa do Trabalhador e assim vai ser durante toda nossa gestão”, explica o prefeito Renato Cozzolino.

O prefeito Renato Cozzolino assinou dois importantes convênios para geração de renda na cidade. Divulgação.



A subsecretária Estadual de Trabalho e Renda, Eneila de Lucas, participou do fórum e visitou as instalações da Casa do Empreendedor, onde será instalada a Casa do Trabalhador.



“Magé já estava com uma assinatura prévia do projeto, mas hoje trouxemos o termo de compromisso que foi assinado pelo prefeito. Na quinta-feira teremos a visita técnica com toda equipe da SETRAB, inclusive, com a equipe de arquitetura que vem vistoriar para que a gente amplie as possibilidades de ações aqui. Já são muitos projetos, mas vamos ampliar ainda mais com a Casa do Trabalhador, trazendo qualificação e mais serviços que é o que o município precisa”, detalha a subsecretária.



O evento também recebeu o vice-presidente da Faetec, Jorge Vicente, que assinou um Termo de Cooperação, cedendo as salas da Instituição para oferta de cursos profissionalizantes através da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de Renda.



“Foi um fórum importante para todos os municípios, mas para Magé foi especial. Recebemos também o vice-presidente da Faetec que trouxe o termo de cooperação e nós já assinamos. Vamos oferecer nas salas da Faetec cursos de qualificação para os mageenses e isso será muito importante para geração de mão de obra qualificada e consequentemente, mais renda na cidade”, ressalta Fernando Cozzolino, secretário de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração da Renda.



O secretário também falou da parceria que está sendo ajustada com a Fundação da Infância e Adolescência (FIA-RJ) para implantação do Programa de Trabalho Protegido da Adolescência em Magé, com o objetivo de oferecer uma capacitação escolar voltada para a inserção de pessoas entre 15 e 16 anos no mercado de trabalho. “Convidamos um representante da FIA para o fórum e já estamos conversando sobre o programa em Magé. Isso vai ser muito importante para inserção de jovens no mercado de trabalho”, destaca.



O fórum reuniu 12 secretários e representantes dos municípios participantes (Magé, Queimados, Seropédica, Paracambi, Itaguaí, Nilópolis, Nova Iguaçu, Guapimirim, Japeri, São Gonçalo, São João de Meriti e Belford Roxo). Além das seguintes autoridades: o vereador de Magé, Arthur Cozzolino; Eduardo Medeiros, representante do Ministério do Trabalho do Rio de Janeiro; Rafael Fróes, gerente da FIA e o chefe de gabinete da Secretaria Estadual de Trabalho e Renda, Coronel Sarmento. A subsecretária Estadual de Trabalho e Renda, Eneila de Lucas, participou do fórum e visitou as instalações da Casa do Empreendedor, onde será instalada a Casa do Trabalhador.“Magé já estava com uma assinatura prévia do projeto, mas hoje trouxemos o termo de compromisso que foi assinado pelo prefeito. Na quinta-feira teremos a visita técnica com toda equipe da SETRAB, inclusive, com a equipe de arquitetura que vem vistoriar para que a gente amplie as possibilidades de ações aqui. Já são muitos projetos, mas vamos ampliar ainda mais com a Casa do Trabalhador, trazendo qualificação e mais serviços que é o que o município precisa”, detalha a subsecretária.O evento também recebeu o vice-presidente da Faetec, Jorge Vicente, que assinou um Termo de Cooperação, cedendo as salas da Instituição para oferta de cursos profissionalizantes através da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de Renda.“Foi um fórum importante para todos os municípios, mas para Magé foi especial. Recebemos também o vice-presidente da Faetec que trouxe o termo de cooperação e nós já assinamos. Vamos oferecer nas salas da Faetec cursos de qualificação para os mageenses e isso será muito importante para geração de mão de obra qualificada e consequentemente, mais renda na cidade”, ressalta Fernando Cozzolino, secretário de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração da Renda.O secretário também falou da parceria que está sendo ajustada com a Fundação da Infância e Adolescência (FIA-RJ) para implantação do Programa de Trabalho Protegido da Adolescência em Magé, com o objetivo de oferecer uma capacitação escolar voltada para a inserção de pessoas entre 15 e 16 anos no mercado de trabalho. “Convidamos um representante da FIA para o fórum e já estamos conversando sobre o programa em Magé. Isso vai ser muito importante para inserção de jovens no mercado de trabalho”, destaca.O fórum reuniu 12 secretários e representantes dos municípios participantes (Magé, Queimados, Seropédica, Paracambi, Itaguaí, Nilópolis, Nova Iguaçu, Guapimirim, Japeri, São Gonçalo, São João de Meriti e Belford Roxo). Além das seguintes autoridades: o vereador de Magé, Arthur Cozzolino; Eduardo Medeiros, representante do Ministério do Trabalho do Rio de Janeiro; Rafael Fróes, gerente da FIA e o chefe de gabinete da Secretaria Estadual de Trabalho e Renda, Coronel Sarmento.