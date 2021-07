Super Tenda em Piabetá recebe doadores até às 15h. - Divulgação

Publicado 14/07/2021 12:46

Magé - Magé realiza durante toda esta quarta-feira (14), a campanha de doação de sangue do município, das 10h às 15h, na Super Tenda 24 horas, instalada na Praça 7 de Setembro, em Piabetá. A ação é uma parceria da Prefeitura de Magé, através da Secretaria Municipal de Saúde, e o Hemorio, e é de grande importância para a cidade, pela necessidade crescente de abastecer os estoques do banco de sangue e pela maior demanda de hemocomponentes. Todas as medidas preventivas à Covid-19 serão adotadas para proteção dos doadores e dos profissionais de saúde que atuam na coleta.



Regras para doadores que tomaram a vacina contra a Covid-19



De acordo com as orientações dos laboratórios, o processo de imunização afeta aqueles que já tomaram a vacina contra a Covid -19 que devem aguardar um período para doar sangue:



Coronavac – Sinovac/Butantan: 48 horas

AstraZeneca/Oxford/Fiocruz: 7 dias

Pfizer/BioNTech: 7 dias

Janssen.Cilag: 7 dias



Condições básicas para doar sangue:



– Estar bem de saúde;

– Pesar acima de 50 kg;

– Ter entre 16 e 69 anos de idade;

– Apresentar documento com foto, emitido por órgão oficial e válido em território nacional;

– Nunca vá doar sangue em jejum;

– Repouso mínimo de 6 horas na noite anterior;

– Não ingerir bebida alcoólica nas 12 horas anteriores;

– Evitar fumar por, pelo menos, 2 horas antes da doação;

– Evitar alimentos gordurosos 4 horas antes;

– Tatuagem e piercing impede a doação por um ano;

– Piercing oral e genital impedem a doação enquanto fizer uso da peça

Quem não pode doar durante o período da pandemia?

– Pessoas que retornaram de viagem internacional recente ficam inaptas a doar sangue por 30 dias, contados a partir do dia de chegada ao Brasil;

– Pessoas que tiveram contato com caso suspeito ou confirmado ficam inaptas por 30 dias;

– Pessoas que tiveram Covid-19 ficam inaptas por 30 dias após a cura;

– Pessoas que tiveram a forma grave da Covid-19 ficam inaptas por 1 ano após a cura.