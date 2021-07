Doações vão suprir a carência do banco de sangue de Magé, reduzido em cerca de 30% com a pandemia - Divulgação.

Publicado 14/07/2021 21:53

Magé - A segunda campanha do ano de doação de sangue do Hemorio em parceria com a Secretaria de Saúde de Magé foi um sucesso. Foram coletadas 104 bolsas dos voluntários que compareceram à Super Tenda 24h, em Piabetá, nesta quarta-feira (14). O secretário municipal de Saúde, José Carlos Oliveira, foi o primeiro a ter o sangue coletado.



“Não poderia deixar de vir doar o sangue como secretário de Saúde e como cidadão que mora na Baixada Fluminense. Isto aqui também é salvar vidas. Estou muito feliz de estar sentado nesta cadeira, dando o exemplo para a doação como profissional de Saúde”, disse o secretário.



A coleta contou com a participação de pessoas de todas as idades. “A sensação é de estar salvando uma vida mesmo que isto signifique quase nada, ou seja, só estou fazendo o básico que qualquer ser humano poderia fazer”, declarou o estudante Bernardo Tesch, de 17 anos, que precisou da autorização da mãe para praticar o gesto solidário pela primeira vez.



De acordo com a coordenadora geral da Agência Transfusional, Cleviane Campos, as doações vão suprir a carência do banco de sangue de Magé, reduzido em cerca de 30% com a pandemia.



“A campanha é extremamente importante, visto que a agência atende a nossa cidade e ao município vizinho de Guapimirim e a demanda aumentou muito com a pandemia”, declarou Cleviane.



Para quem não conseguiu participar desta vez, uma nova campanha será realizada em novembro, em data e local a serem divulgados pela Prefeitura.