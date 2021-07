Magé vai ganhar mercado do produtor Agro, em Piabetá. - Divulgação.

Magé vai ganhar mercado do produtor Agro, em Piabetá.Divulgação.

Publicado 16/07/2021 17:06

Magé - A Prefeitura de Magé firmou convênio com o Governo do Estado para instalar na cidade o Mercado do Produtor Agro, que é uma espécie de feira permanente para os pequenos agricultores comercializarem os seus produtos diretamente ao consumidor. De acordo com a Secretaria Municipal de Agricultura Sustentável, a estrutura vai ser construída pelo Estado em área cedida pelo município na Praça 7 de Setembro, em Piabetá. A manutenção e gestão do espaço também ficarão a cargo da Prefeitura.

Para o secretário municipal de Agricultura, André Castilho, a novidade tem dupla vantagem: ajudar os pequenos agricultores a escoarem suas produções sem intermediários e a população consumir produtos de melhor qualidade e com preços mais conta.“A princípio, terão prioridade para instalar suas banquetas no mercado os produtores que já participam da Feira de Agricultura Familiar. Os demais serão selecionados através da Associação de Pequenos Produtores de Magé, num processo democrático e transparente”, explicou o secretário.

Publicidade

“O projeto do Estado, que já tem o primeiro mercado instalado em Miguel Pereira, prevê a instalação de 50 banquetas mas estamos estudando também a ampliação deste número, por conta de Magé ser um município mais populoso e com mais agricultores”, completou André Castilho.

A expectativa é que o Mercado do Produtor Agro de Magé fique pronto dentro de seis meses, funcionando todos os dias da semana.

Publicidade

O Governo do Estado lançou a novidade durante o Fórum dos Secretários Municipais de Agricultura, em junho, no Palácio Guanabara, com o objetivo de incentivar o consumo de produtos locais pelos moradores das cidades fluminenses.