Publicado 15/07/2021 19:41 | Atualizado 15/07/2021 19:43

No "Alerta Nacional", da RedeTV!, desta quinta-feira, Sikêra Jr. conversou ao vivo com Bolsonaro (sem partido). Em um papo descontraído, o apresentador brincou com o presidente, que está internado em um hospital em São Paulo, devido a uma obstrução intestinal.

"Vou falar com o senhor da maneira que eu gosto de falar, me perdoe. Vamos deixar de 'mimimi', levanta logo daí. O senhor é um atleta. Deixa de ser frouxo. Fica aí fazendo manha. Está de atestado?".

Bolsonaro riu do comentário de Sikêra e respondeu: "Estou melhor agora depois que comecei a falar com você".

Além disso, Bolsonaro também explicou seu quadro. "Cheguei aqui no dia de ontem, com indicativo muito forte para cirurgia, tendo em vista que foi constatada uma obstrução intestinal. Isso tudo aconteceu por causa da facada que eu recebi. Essa obstrução é sempre um risco muito alto, mas graças a Deus de ontem para hoje evoluí bastante esse quadro, então a chance de cirurgia realmente está bastante afastada".



"Quero agradecer pela consideração com este velho e com o nosso público brasileiro. Conservador, patriota. Eu sei com quem eu me comunico", disse Sikêra.