Obstrução intestinal: entenda o que é, quais as causas, sintomas e tratamentosPixbay

Publicado 14/07/2021 17:55 | Atualizado 14/07/2021 18:24

Rio - O presidente Jair Bolsonaro teve o diagnóstico de obstrução intestinal confirmado nesta quarta-feira (14) . Após dar entrada com dores abdominais no Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília, nesta madrugada, ele será transferido para São Paulo para ser operado.conversou com o médico coloproctologista (cirurgião especializado em tratamentos de doenças do intestino) e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, João Pupo Neto, para explicar o que significa esse quadro de saúde, quais as causas, sintomas e tratamentos.