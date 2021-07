O resultado da investigação do partido, que custou perto de R$ 1 milhão, foi divulgado no ano seguinte às eleições - AFP

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) será transferido para um hospital em São Paulo após

a constatação de uma obstrução intestinal. Na madrugada desta quarta-feira, 14, o presidente apresentou um quadro de dores abdominais e foi encaminhado ao Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília, para a realização de exames. Na manhã desta quinta-feira, o cirurgião Antônio Luiz Macedo, que operou Bolsonaro após a facada, foi chamado para avaliar o estado de saúde.

Após a averiguação do estado de saúde, o cirurgião decidiu pela transferência do presidente para hospital em São Paulo. Em uma nota publicada em uma rede social, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, falou sobre o quadro de saúde do presidente.



"Após exames realizados no HFA, em Brasília, o dr. Macedo, médico responsável pelas cirurgias no abdômen do presidente da República, decorrentes do atentado a faca ocorrido em 2018, constatou uma obstrução intestinal", diz a nota.



Com a constatação da obstrução intestinal, Bolsonaro fará exames complementares para definição da necessidade ou não de uma cirurgia de emergência.



O médico Macedo foi responsável pela cirurgia feita após o atentado durante a campanha eleitoral, em setembro de 2018, no qual Bolsonaro foi ferido com uma facada na região do abdômen. O chefe do Executivo também vinha se queixando há alguns dias de um soluço recorrente.



Por conta da entrada no hospital, a agenda de compromissos de Bolsonaro foi cancelada. Sua agenda previa, às 11h, um encontro com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) e do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux. A reunião havia sido definida no início desta semana.

Além disso, às 8h, o presidente participaria de uma reunião do Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento da Pandemia da Covid-19 e, às 10h, ele participaria do lançamento de um programa chamado Ações para o Novo Ensino Médio. Havia também uma viagem marcada nos próximos dias para Manaus, no Amazonas, que já foi cancelada.