ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 14/07/2021 21:34 | Atualizado 14/07/2021 21:36

O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou nesta quarta-feira, 14, a 86.332 655, o equivalente a 40,8% da população total. A contagem é do Consórcio de Imprensa.

Entre os mais de 86 milhões de vacinados, 29.210.770 receberam a segunda aplicação, o que representa 13,8% da população. A este número, somam-se mais 2.907.947 pessoas vacinadas com Janssen, que tem dose única.

Assim, o Brasil tem 32.118.717 de pessoas imunizadas contra a covid, 15,2% do total.