O prefeito Renato Cozzolino inaugurou a nova USF Capela, em Santo Aleixo, ao da primeira-dama Lara Torres, da vice-prefeita Jamille Cozzolino e dos secretários municipais. - Divulgação.

O prefeito Renato Cozzolino inaugurou a nova USF Capela, em Santo Aleixo, ao da primeira-dama Lara Torres, da vice-prefeita Jamille Cozzolino e dos secretários municipais.Divulgação.

Publicado 19/07/2021 11:53

Magé - Depois de cinco meses de obras intensas, a Prefeitura de Magé entregou à população do bairro Capela, em Santo Aleixo, uma nova e moderna Unidade de Saúde da Família (USF). A inauguração, no último sábado, contou com a presença do prefeito Renato Cozzolino e de diversas autoridades. A USF Capela começa a funcionar hoje, (19/07), de segunda a sexta, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 13h.



O prefeito Renato Cozzolino destacou que a ocasião é histórica para o município. “Estamos entregando o primeiro modelo de USF que vamos implantar em toda a cidade. Tudo construído com recurso próprio, sem a necessidade de licitação, o que encareceria a obra. Sei a dificuldade que é o morador da Capela ter que sair do seu bairro para ser atendido longe daqui. Por isso, trazer uma USF para cá de novo era uma de minhas promessas”, disse o prefeito.



Publicidade

Responsável pela pasta que vai monitorar o funcionamento de todas as unidades de Saúde, o secretário Municipal de Saúde, José Carlos de Oliveira, comentou sobre o novo polo. “Não para por aí. No último dia 10, começamos a construir também a USF do BNH. Na próxima segunda, vamos dar início à construção de outro prédio lá no Rio do Ouro”, informou doutor José, reforçando que a Prefeitura de Magé pretende reabrir as 22 unidades de Saúde fechadas e construir ou reformar outras nove. Na USF da Capela, os atendimentos para os 4 mil moradores já cadastrados serão em clínica geral, ginecologia, cardiologia, pediatria, dentista e fisioterapia. O posto também vai funcionar como polo de testagem e de vacinação para a Covid-19.



O secretário Municipal de Infraestrutura, Marcos Pereira, reforçou que, apesar da rapidez na entrega do prédio, o material usado na unidade foi de “alto padrão”. “O piso é de porcelanato e as janelas e portas foram feitas de vidro temperado. Trata-se de um material resistente que não vai necessitar de manutenções periódicas”, declarou. Pereira fez coro com o prefeito no que diz respeito à redução de custos com a obra. “Se fosse licitada, a nova USF custaria R$ 1 milhão. Fizemos tudo por menos de R$ 300 mil”, anunciou.

Publicidade

Assim que chegou no evento, o secretário Municipal de Governo, Vinícius Cozzolino, conversou com a população. “Essa era uma demanda antiga dos moradores da Capela negligenciada pelas administrações anteriores. Por isso, é muito importante a inauguração hoje”, pontuou.



Na cerimônia de inauguração, também estiveram presentes a vice-prefeita Jamille Cozzolino e os secretários de Assistência Social e Direitos Humanos, Flávia Gomes; de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de Renda, Fernando Assunpção Cozzolino; de Segurança Pública, André Lopes; e de Comunicação e Eventos, Bruno Lourenço. Logo após a abertura da USF, o prefeito, acompanhado da primeira-dama Lara Torres, seguiu para a igreja do bairro para participar da missa em homenagem a Santo Aleixo.