Portal dos Procurados pede por informações sobre principal suspeito de atirar na ex-namorada em Campos dos GoytacazesDivulgação/Portal dos Procurados

Publicado 20/07/2021 16:58 | Atualizado 20/07/2021 17:26

Portal dos Procurados divulgou, nesta terça-feira, um cartaz para ajudar a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), de Campos dos Goytacazes, a localizar e prender Maciel da Silva Rosa, de 35 anos, suspeito de tentar matar a ex-namorada. A doméstica Roberta Bianca de Souza, de 44 anos, ficou paraplégica,

Rio - Odivulgou, nesta terça-feira, um cartaz para ajudar a, de Campos dos Goytacazes, a localizar e prender, de 35 anos, suspeito de tentar matar a ex-namorada. A doméstica Roberta Bianca de Souza, de 44 anos, ficou paraplégica, após ser atingida por três tiros no pescoço, na mão esquerda e pernas, quando saiu de casa e para ir ao trabalho na manhã do dia 1º de junho , na Rua Azevedo Lima, no Parque Leopoldina, em Campos dos Goytacazes, Norte Fluminense.

Após o crime, Maciel fugiu de bicicleta e já é considerado foragido da Justiça. De acordo com as investigações, a vítima tinha terminado o relacionamento com Maciel, que estava inconformado. A vítima está internada em no Hospital Ferreira Machado (HFM), consciente e os exames apontam que ela está paraplégica.



O principal suspeito de cometer o crime, é o ex-namorado de Roberta Bianca, Maciel da Silva Rosa, que segue foragido. Foto: Reprodução/Redes Sociais.





O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização do envolvido neste crime, nos seguintes canais de atendimento:



Whatsapp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox):

(mensagens).

Contra o suspeito foi expedido mandado de prisão, pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Campo dos Goytacazes, pelo crime de tentativa de feminicídio/violência doméstica contra mulher, com pedido de prisão temporária. A DEAM /Campos está encarregada do caso e do inquérito criminal.