Publicado 17/07/2021 10:55 | Atualizado 17/07/2021 14:28

CAMPOS - Uma mulher de 43 anos acusou o marido de agressão na tarde dessa sexta-feira (16), dentro de um condomínio na Avenida Presidente Vargas, no bairro Pecuária, em Campos dos Goytacazes. Neste sábado (17), um vídeo que circula nas redes sociais mostra parte da discussão entre o casal, onde a mesma aparece em posse de uma faca.



A mulher acusa o marido de desferir socos e arremessar equipamentos eletrônicos contra elar durante uma discussão dentro do apartamento do casal. O acusado é o marido da vítima, o ex-candidato a vereador pelo PDT, Thiago Lima de Seixas, de 40 anos.



Segundo a Polícia Militar (PM), uma guarnição foi acionada para o local após denúncias de violência doméstica. Uma funcionária levou os agentes até o apartamento da vítima. Ao entrarem, os militares encontraram a mulher de 43 anos machucada e a casa toda revirada. O agressor fugiu antes da chegada da PM.



Em depoimento, a vítima contou que quando chegou no apartamento, encontrou o marido retirando alguns móveis do local e uma máquina de lavar. Ela teria impedido o ato do e uma discussão se iniciou. Em determinado momento da briga, o homem deu um soco na cabeça da mulher, segundo a vítima. Depois disso, ele teria agarrado os braços da mulher e tentado tirá-la a força de sua frente para seguir na retirada dos móveis.



A discussão continuou e o ex-candidato começou a quebrar eletrodomésticos da casa e arremessado uma televisão em direção a mulher, que para se defender, colocou as mãos na frente. A motivação para a discussão e agressão teria sido a descoberta de uma traição do homem.

