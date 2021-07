Ele foi capturado na casa em que morava, no Parque Alvorada, em Guarus. - Foto: Divulgação.

Publicado 16/07/2021 17:09 | Atualizado 16/07/2021 17:09

CAMPOS - Um professor de artes da rede municipal de ensino de Campos dos Goytacazes, de 61 anos, foi preso no início da manhã desta sexta-feira (16), durante uma operação policial contra pedofilia e tortura de menores.



Ele foi capturado na casa em que morava, no Parque Alvorada, em Guarus. Outros dois envolvidos também foram detidos. De acordo com a Polícia Civil, o professor é acusado de abusar de duas menores. Ele vinha sendo investigado desde 2017.



Os outros dois homens foram presos no Parque Aldeia 1, por tortura e abuso contra menores. No local, os agentes apreenderam um revólver calibre 38, pinos de cocaína e R$1.800 em espécie. A ação foi deflagrada pela 146ª Delegacia de Polícia de Guarus e 8º Batalhão de Polícia Militar.