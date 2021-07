Espaço será entregue aos advogados campistas nesta sexta-feira (16), com presença do presidente da OAB-RJ, Luciano Bandeira. - Foto: Bruno Mirandella.

Publicado 15/07/2021 21:44

CAMPOS - Uma nova central de peticionamento e novos escritórios digitais serão inaugurados na unidade da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no centro de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, nesta sexta-feira (16). O reforço nas estruturas será entregue aos advogados e advogadas campistas pelo presidente da OAB-RJ, Luciano Bandeira, às 10h.

Os profissionais terão toda estrutura necessária para realizarem os trabalhos, além de receber os clientes. Bandeira destacou que a gestão atual já mantou 250 escritórios virtuais em todo o Rio de Janeiro e trabalha para atingir a marca de 300.

“Por falta de estrutura, nenhum advogado ou advogada ficará sem trabalhar. Eu conheço a luta dos 3 mil advogados de Campos e que têm processos em andamento, batalham nos tribunais, conhecem as agruras e caminham juntos em busca de soluções”, garantiu o presidente da OAB-RJ.

Além da inauguração do espaço, também serão entregues 25 medalhas Sobral Pinto. A OAB-RJ em Campos dos Goytacazes fica localizada na Rua Barão da Lagoa Dourada, 221 - fundos, no centro da cidade.