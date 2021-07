Os nadadores campistas Lucca de Thuin ouro nos 50 m livre, 100 m costa e no revezamento 4 x 25 e o irmão Cauã, ouro no revezamento e bronze nos 50 m livre. - Foto: Arquivo Pessoal.

Publicado 15/07/2021 19:01 | Atualizado 15/07/2021 19:01

CAMPOS - Cerca de 150 atletas participam no Parque Aquático do Vasco da Gama do Campeonato Estadual de Inverno que foi aberto nesta quinta-feira (15) e prossegue até sábado na piscina carioca. O evento é organizado pela Federação Aquática do Estado do Rio de Janeiro, reunindo nadadores de vários clubes cariocas, como Flamengo, Fluminense, Vasco, Marina Barra Clube entre outros.



O atleta Lucca de Thuin, 8 anos, estreou na competição conquistando três medalhas de ouro, nos 50 m livre, 100 m costa e revezamento 4 x 25. Já o irmão gêmeo Cauã de Thuin, que participa pela primeira vez de uma competição oficial, levou um ouro no revezamento ao lado dos colegas Eduardo Sardinha e Pablo Barros Freitas, e a medalha de bronze nos 50 m livre. Já na prova feminina, a campista Laura Gama, 9 anos, ficou com o terceiro lugar nos 100 m costas.

A campista Nicole de Thuin, 11anos, conquistou a medalha de ouro no revezamento 4 x50 e de prata nos 50 m livre. A atleta em 2019 ficou com o 1º lugar nos 25 me livre e 3º nos 50 costas. Já a dupla campista Heitor Tinoco e Lucas Manhães conquistaram a medalha de ouro no revezamento 4 x 50 livre. Já o colega campista Arthur Correa, ficou em 2º lugar no revezamento no 4 x50. Liz Moraes Henriques ficou com a prata no revezamento 4 x 50 livre e Maria Eliza no revezamento conquistou a medalha de bronze.

A equipe campista há dois anos conquistou 8 medalhas, sendo 3 de ouro, 3 de prata e duas de bronze. No ano passado, não houve a etapa devido à pandemia da Covid-19. De acordo com o técnico Luciano Reis, Campos está bem representado e com uma excelente safra de nadadores que promete trazer muitas medalhas para o município, que sempre foi um grande celeiro de atletas.

Na última competição em 2019, os atletas campistas que representavam a Fundação Municipal de Esportes, ficou entre a quinta melhor equipe do estado, ao lado de grandes clubes, como Flamengo, Botafogo, Fluminense, Vasco. Eles voltam à piscina amanhã (16) e sábado (17).



Homenagem

O campeão do mundo na natação, Raphael Thuin, quando chegou ao parque aquático foi convidado pela organização para receber uma homenagem e hastear a Bandeira do Brasil, na cerimônia de abertura.