No mês de maio, o município ficou na primeira colocação, no Norte Fluminense, no número de empregos formais gerados, com saldo de 1.448 oportunidades. Foto: Aldo Vianna.

Publicado 14/07/2021 19:57

CAMPOS - O chamamento público feito pelo prefeito Wladimir Garotinho, no início da sua gestão, para que todos os segmentos da sociedade unissem esforços para reestruturar Campos, gerou onda positiva, que já surte efeito. No mês de maio, por exemplo, o município ficou na primeira colocação, no Norte Fluminense, no número de empregos formais gerados, com saldo de 1.448 oportunidades.

Outro dado relevante é que apenas nos primeiros seis meses deste ano foram expedidos 2.270 alvarás, o que representa 87% do total alcançado durante todo o ano de 2020. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município registra um total de alvarás ativos na ordem de 43.051 estabelecimentos (em funcionamento).

No segmento de prestação de serviços, Campos experimenta a consolidação, em uma fase em que a vacinação contra a Covid-19 avança, com média à frente das médias estadual e nacional, ficando à frente de cidades como Macaé, que abriga base da Petrobras; São João da Barra, com grande sítio de empresas prestadoras de serviços no Complexo do Porto do Açu; e Rio das Ostras, que tem um moderno Distrito Industrial.



De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Campos, Marcelo Mérida, além do setor sucroalcooleiro e da construção civil, que apresentam crescimento sazonal no número de postos de trabalho, o setor de serviços apresenta crescimento com desenvolvimento, ou seja, apresenta consolidação dos números nas área da construção civil, da saúde, do ensino técnico e superior, no segmento da hotelaria, da culinária, da beleza, e em outras atividades, como do transporte e outras áreas que atende as demandas de Campos e de cidades próximas.



“Vivemos em Campos um momento histórico porque existe a união de esforços para promover o desenvolvimento que interessa a todos os segmentos da sociedade campista. As medidas adotadas pelo atual governo, como as parcerias, as políticas públicas de fomento, como o microcrédito do Fundecam, e a boa interação institucional com o setor produtivo provocam um ambiente de confiança porque esta gestão trabalha com foco no desenvolvimento para o bem coletivo”, concluiu Mérida.