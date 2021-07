Um dos presos chega à delegacia de Guarus na manhã desta terça. - Foto: Reprodução.

CAMPOS - O delegado Pedro Emílio Braga, da 146ª Delegacia de Polícia Civil de Guarus, esclareceu na manhã desta terça-feira (13) a chacina que matou três jovens no início de junho, próximo a BR-356, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Sávio Bryan Rosa Ribeiro, Marlon Rodrigues Pereira, Matheus Fernandes Carvalho foram executados por traficantes.

Seis pessoas participaram do crime. Dois acusados foram presos, outros dois estão foragidos.

Segundo a polícia, a dupla de 22 e 28 anos foi encontrada no bairro do Fundão, após investigações realizadas pelos militares da Delegacia de Guarus. A investigação policial concluiu os três jovens mortos deixaram a comunidade do KM 14 para realizarem compras no shopping.

Utilizaram um veículo emprestado de um morador amigo. Eles não voltaram para casa. Sem notícias dos jovens, isso acabou alarmando as famílias que procuraram pela delegacia algumas horas depois.

As três vítimas foram encontradas com as mãos e os pés amarrados. A polícia informou que eles foram assassinados a tiros e iriam ter os corpos carbonizados, mas a Polícia Militar (PM) chegou ao local do crime e os criminosos fugiram.



“Os indivíduos residiam em área de facção rival. Não podemos afirmar que eram componentes do narcotráfico. Por apenas residirem em local de facção rival, na dúvida, opta-se pela morte, pelo assassinato banal de jovens, como já tivemos exemplos. O trabalho da 146ª DP demonstra o domínio da atividade investigativa. Obtivemos êxito nesse caso”, disse o delegado Pedro Emílio.