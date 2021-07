Multidão estava aglomerada e não utilizava máscara, descumprimento as medidas de combate à Covid-19. - Foto: Reprodução.

Publicado 12/07/2021 17:36 | Atualizado 12/07/2021 17:37

CAMPOS - Uma festa clandestina com mais de duas mil pessoas foi encerrada em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, por uma equipe de fiscalização formada para coibir ações de desrespeito aos decretos restritivos da pandemia de Covid-19. O flagrante foi feito por agentes da Postura, da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Polícia Militar (PM) na madrugada de domingo (11), após denúncias.

O evento ocorria no bairro Donana e o evento contava com mais de 100 carros estacionados nas proximidades. Além desse evento, outros 15 foram encerrados, sendo quatro na sexta-feira (9), seis no sábado (10) e cinco no domingo (11). Os principais pontos foram Lagoa de Cima, Santa Cruz, Penha, Novo Jockey, Guarus e Travessão. Os responsáveis foram autuados e receberam multa.