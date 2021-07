Entre os itens levados nos furtos estão caixas completas de ferramentas, dezenas de cadeiras, escadas, transformador, bicicletas e ventiladores. - Foto: Arquivo Pessoal.

Publicado 12/07/2021 18:22 | Atualizado 12/07/2021 18:22

CAMPOS - A sede da ONG Orquestrando a Vida, em Campos dos Goytacazes, foi invadida e furtada pela oitava vez em apenas dois meses. O presidente da Ong, Jony William Villela Vianna, conta que o último furto aconteceu na noite de sexta-feira (9). Entre os itens levados pelos criminosos nos últimos 60 dias, estão caixas de ferramentas, dezenas de cadeiras, escadas, transformador, bicicletas e ventiladores.

Além dos últimos furtos, o projeto já tinha sido alvo de criminosos em janeiro de 2019. Na época, foram levados instrumentos usados pelo projeto social que atua há 26 anos em Campos dos Goytacazes.

O presidente e fundador do projeto conta ainda que na época, quando a invasão ganhou repercussão, o projeto conseguiu apoio e recebeu doações para recuperar instrumentos e uma empresa de segurança implantou sensores e câmeras no prédio.

"Dentro do prédio, nós temos alarme. Mas nós temos um pátio muito grande, com salas. Nessas salas não tem câmera e no muro não tem cerca elétrica, não tem nada [para a segurança]. Nós somos um projeto social. Ou a gente faz uma coisa ou a gente faz outra. Não existe condições financeiras pra gente arcar com tanta coisa. Tem sido uma lástima porque as pessoas pulam o muro, às vezes arrombam o portão. De 200 cadeiras que tínhamos, agora temos umas 80 pra usar nos ensaios e concertos", disse Jony.

Jony disse também que, desta vez, o caso foi registrado na polícia pela internet.



"A equipe é pequena do projeto e a gente fica muito tempo na delegacia e a gente optou por registrar on-line. É um cansaço emocional muito forte. Tudo lá [no projeto] é com muito esforço, muito sacrifício, com doações. E quando você se depara com essas coisas, é muito triste. Então a gente cansou", contou.

O responsável pela ONG diz que, apesar de estar na área central da cidade, a região tem pouca segurança e não conta com ronda da guarda municipal, que poderia ajudar a inibir os furtos.

"Hoje [domingo, 11 de julho], amanhecemos sem nossos holofotes que iluminam o local porque arrancaram. Tinham tênis pendurados nos muros. Estamos fazendo uma vaquinha e pedindo ajuda de amigos pra colocar cerca elétrica no muro", disse.



A Prefeitura de Campos informou que "a Guarda Civil Municipal já fez um novo ordenamento do patrulhamento preventivo e da demanda detectada na área do Orquestrando a Vida". E disse ainda que, a partir desta segunda-feira (12), a GCM adicionará essa área à rota de atuação de suas equipes.

Sobre a ONG



A Orquestrando a Vida é uma instituição não-governamental que atua no resgate pedagógico e social de crianças, adolescentes e jovens. Os integrantes ensinam música gratuitamente com o objetivo de capacitar e recuperar jovens em situação de vulnerabilidade social. O projeto prepara jovens para o mercado de trabalho, forma músicos, monitores, professores e maestros utilizando um método pedagógico próprio.