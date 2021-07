Pacientes que estavam em leitos extras no Pronto Socorro, aguardando vagas, já foram acomodados na expansão de uma das enfermarias. - Foto: Verônica Matos.

CAMPOS - Com o objetivo de gerar mais comodidade aos pacientes que precisam ser internados em leitos de clínica médica, o Hospital Ferreira Machado (HFM), em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, está ampliando em 50% a sua capacidade de internação nessa área, passando de 10 para 15 leitos. Nesta segunda-feira (12), dois pacientes que estavam em leitos extras no Pronto Socorro, aguardando vagas, já foram acomodados na expansão de uma das enfermarias.

“Desde o início do ano estamos trabalhando em melhorias estruturais. Nosso objetivo é oferecer o melhor atendimento possível aos pacientes. A reforma e ampliação da nossa enfermaria de Clínica Médica visa dar mais conforto aos pacientes que ficam aguardando vagas em leitos extras no Pronto Socorro. Vamos entregar cinco leitos a mais. Nesse primeiro momento serão mais quatro. Dois já ocupados e outros dois na ampliação de outra sala. Com a obra, a nova enfermaria que estamos entregando passa de quatro para seis leitos”, relatou o diretor administrativo do HFM, Gilberto Nunes.

A paciente Camila Pessanha deu entrada no hospital desde domingo e estava recebendo os cuidados médicos em leito extra. “Foi ótimo terem me transferido para cá. Aqui é mais reservado e consigo ficar melhor acomodada ao lado meu esposo”, disse Camila, que está acompanhada pelo marido Otto de Almeida, que também aprovou a mudança. “Lá a circulação de pessoas é muito grande e aqui estamos em um ambiente bem melhor e mais confortável”, afirmou.

A também acompanhante, Elaine Cristina, está com mãe internada e acabou sendo beneficiada com a ampliação de leitos, desde o momento da internação. “Ela deu entrada ontem (12) e logo veio para cá. Está ótimo para ela e para mim, porque além de melhor acomodada, consigo circular com mais facilidade com ela do leito para o banheiro”, comentou.

Expansão maior após obras

O superintendente do HFM, Arthur Borges, esclarece que a meta é ampliar mais 54 leitos de enfermaria com novas obras. “O Hospital Ferreira Machado vem executando obras para readequação de suas enfermarias à nova realidade apresentada no cenário da pandemia. Foi realizada a expansão das mesmas, que antes comportavam quatro leitos e agora passam a contar com seis leitos. Além disso, as enfermeiras estão ganhando mais acessibilidade para movimentação das camas e cadeiras de rodas, além de iluminação com Led. O trabalho realizado vem permitindo a internação de pacientes que antes aguardavam em setores de observação. Hoje, temos quatro leitos inaugurados, não impactando no atendimento prestado pelos funcionários, porém, promovendo sim um impacto positivo muito maior na vida dos pacientes, que são os reais usuários e principais atores no cenário hospitalar. Vamos ampliar ainda mais com novas obras previstas e chegar a nossa meta que é contar com mais 54 leitos de enfermaria”, finalizou.